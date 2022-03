Ministro fala sobre pesquisa e produção de vacinas 100% nacionais

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, fala hoje (30) sobre os avanços do Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas na produção e desenvolvimento de imunizantes contra a covid-19 e contra doenças tropicais negligenciadas. Pontes detalhará a estratégia do governo federal para tornar o país independente tanto em patentes de medicamentos quanto no desenvolvimento farmacêutico de novas substâncias.

OMS estabelece plano para saída de fase emergencial da pandemia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou na quarta-feira (30) um plano atualizado para a covid-19, estabelecendo importantes estratégias que, se implementadas em 2022, permitirão que o mundo saia da fase emergencial da pandemia.

Anvisa aprova novo medicamento para tratamento da covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (30) a autorização, em caráter emergencial, do medicamento para a covid-19 Paxlovid, que compreende o uso combinado dos remédios nirmatrelvir e ritonavir. O produto é fabricado pela indústria farmacêutica Wyeth.

*Matéria em atualização.

