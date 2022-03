Militares brigam em reunião de condomínio em MG; veja vídeo

Uma reunião de condomínio teve de ser interrompida nesse domingo, 27, após uma confusão entre moradores. O residencial, voltado para militares e localizado no bairro Parque Jardim Maria José, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), foi palco de uma briga generalizada, em que houve troca de socos, pontapés e ameaça de uso de arma de fogo. O vídeo foi parar na internet e as imagens da briga viralizaram.

Segundo a Polícia Militar (PM), que foi acionada para investigar o caso, a reunião de condomínio foi realizada com o intuito de prestação de contas e para passar a relação de algumas obras necessárias no local. Na ocasião, os presentes opinavam sobre a possível reforma por meio do voto - favorável ou não -, no entanto, uma das pessoas que estavam na assembleia foi alertada de que não poderia participar da votação por não cumprir alguns requisitos internos.

Após a repreensão, a pessoa proibida de votar começou a insultar os outros moradores, motivo este que ocasionou a briga. A PM foi acionada para conter os envolvidos, que apesar das agressões, não foram presos. As informações da Polícia foram publicadas pelo portal G1 MG.

Em nota, o Condomínio Associação Residencial Clube dos Militares ressaltou que repudia e lamenta o ocorrido.



"A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais não possui vínculo jurídico com o Condomínio Residencial Clube dos Militares II e sequer detinha ciência da realização da Assembleia. O agente que ocasionou os fatos não é policial militar do Estado de Minas Gerais. O ocorrido foi fato isolado, envolveu pessoas civis e nenhuma delas estava no exercício da profissão. No que tange a lamentável cena de violência, o Condomínio Residencial Clube dos Militares II informa que as medidas criminais de identificação e punição aos agentes estão sendo tomadas", disse.

