Homem furta e carrega na cabeça portão de prédio no Rio de Janeiro

Um homem arrancou e carregou na cabeça um portão de um prédio localizado no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Imagens do circuito interno de monitoramento do residencial registraram a ação do criminoso. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira, 29.

É possível ver a armação do portão balançando enquanto o homem tentava retirá-lo do residencial situado na avenida Maracanã, por volta das 1h40min. Não demorou muito para que ele obtivesse êxito.

Depois que removeu o portão de ferro, com a armação que o sustentava e possibilitava ser deslocado pelo motor, o homem posicionou o objeto na altura da cabeça e o carregou sem muita dificuldade.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais e, até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido identificado.

