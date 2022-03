SP: Dia do Grafite tem shows e exposição na Biblioteca Parque Estadual

O grafiteiro Fael Tujaviu, fundador do Museu do Graffiti e da Escola Carioca de Graffiti, destacou que, para os artistas, o grafite tem a missão de transformar vidas pela ressignificação dos espaços onde são apresentados. “Por trás da criatividade e vontade de colorir a cidade, os grafiteiros carregam o dever de discutir problemas sociais em forma de arte", afirmou.

Mobilização

Além das atividades presenciais, os organizadores estão fazendo uma mobilização virtual, através da divulgação de pinturas de grafite nas redes sociais. As publicações são identificadas com a hashtag #WorldGraffitiDayBr. Artistas do Brasil e do mundo estão convidados a participar da celebração.

A Biblioteca Parque Estadual fica na Avenida Presidente Vargas, 1261, região central da capital fluminense.

