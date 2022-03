Piloto de paramotor sofre queda durante manobras próximo a banhistas em Ubatuba

Na tarde desse sábado, 26, após realizar manobras próximo aos banhistas na Praia Vermelha do Norte, em Ubatuba (SP), um piloto de paramotor caiu no mar, a poucos metros da faixa de areia. As imagens viralizaram nas redes sociais. Um bombeiro que ajudou no salvamento compartilhou vídeo no Instagram do momento do acidente e alertou para o risco da realização de manobras proibidas em um transporte já perigoso.



Em nota, o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) informou que o acidente ocorreu por volta das 16 horas. Nas imagens é possível ver o piloto, que é habilitado, ficar durante alguns minutos fazendo manobras rente à água, e, em um momento de descuido, tombar numa onda, caindo então no mar.

Segundo informações do portal G1, o homem teve ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. Ele ainda saiu sozinho do mar e necessitou da ajuda dos bombeiros somente para recuperar o equipamento que pilotava. Os danos causados no paramotor podem ter custado ao piloto um prejuízo de até R$ 45 mil.

