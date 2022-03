Inmet emite alerta de chuvas intensas durante fim de semana no Ceará

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica chuvas intensas durante este fim de semana. A previsão indica possíveis regiões que correm ou não risco de serem afetadas por corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. No Ceará, Região Metropolitana, Sul, Norte e Noroeste estão mais propensos a serem afetados.



As áreas afetadas em perigo iminente são: Nordeste Paraense, Oeste Maranhense, Norte Cearense, Noroeste Cearense, Central Potiguar, Sertões Cearenses, Oeste Potiguar, Leste Maranhense, Marajó, Agreste Paraibano, Norte Maranhense, Borborema, Mata Paraibana, Mata Pernambucana, Baixo Amazonas, Sudoeste Paraense, Centro-Norte Piauiense, Jaguaribe, Norte do Amapá, Metropolitana de Belém, Sertão Paraibano, Metropolitana de Fortaleza, Leste Potiguar, Centro Maranhense, Agreste Potiguar, Norte Piauiense, Agreste Pernambucano, Sudeste Paraense, Sul do Amapá, Centro-Sul Cearense.

Já as regiões com perigo potencial são: Sul Cearense, Vale São-Franciscano da Bahia, Sudeste Paraense, Metropolitana de Recife, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Sul Goiano, Sertão Pernambucano, São Francisco Pernambucano, Agreste Pernambucano, Centro-Norte Piauiense, Nordeste Mato-grossense, Sertão Alagoano, Sertão Paraibano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Mata Pernambucana, Borborema, Baixo Amazonas, Sul/Sudoeste de Minas, Norte Mato-grossense, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Norte de Roraima, Sul Maranhense, Sudoeste Piauiense, Centro Goiano, Leste Alagoano, Centro-Sul Cearense, Oriental do Tocantins, Noroeste Goiano, Centro Maranhense, Agreste Alagoano, Centro Amazonense, Leste Maranhense, Norte Amazonense, Sul Amazonense, Campinas, Sul de Roraima, Extremo Oeste Baiano, Sudeste Mato-grossense, Sul do Amapá, Norte do Amapá, Agreste Paraibano, Oeste de Minas.



A INMET instrui ainda sobre o que evitar durante períodos chuvosos



Você sabe o que fazer e não fazer durante períodos chuvosos? Se não, fique atento às dicas do Instituto Nacional de Meteorologia:



Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas);



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



