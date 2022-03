Vídeo: Passageira tenta despachar botijão de gás em voo no aeroporto de Recife

A mulher tentou despachar o botijão pelo compartimento de cargas do avião

Uma passageira com destino a São Paulo tentou despachar um botijão de gás em um voo que partia do Aeroporto Internacional de Recife na última quarta-feira, 23. As imagens que repercutiram nas redes sociais mostram o funcionário da companhia aérea Gol desembrulha o objeto e impede que ele fosse transportado.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o funcionário abre uma caixa de papelãoa e retira o botijão que estava envolto em um saco de nylon. A passageira tentou despachar o botijão pelo compartimento de cargas do avião.

"Isso aqui não pode ser despachado não. Certo? Isso aqui é praticamente uma bomba. A senhora derruba um avião com um negócio desse. Não pode embarcar não", diz o funcionário.

A mulher chega a questionar se, mesmo vazio, não poderia despachar o objeto, mas é advertida que em hipótese alguma pode enviar esse tipo de objeto dentro de um avião. “Vazio, cheio… não pode”, respondeu o homem.

Em nota enviada à Folha, a Gol disse que a passageira foi advertida por causa do objeto, pois representaria um risco ao voo. A empresa também explica que o botijão não foi despachado e que "todo o procedimento transcorreu de forma tranquila e a cliente embarcou normalmente".

Veja vídeo:

Ah pronto, agora não posso mais levar minha bagagem com o que eu quero pic.twitter.com/B8KAH4ktE2 — Fantasma de Kyiv ❁ (@LIROMONT) March 23, 2022

