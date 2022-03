Sistema Encontro das Águas inaugura retransmissora em Parintins

O Sistema de Comunicação Encontro das Águas, afiliada da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), inaugurou hoje (25) o canal 20.1, que transmitirá na cidade de Parintins (AM) a programação da TV Brasil e também produções próprias.

A emissora também passa a transmitir conteúdo educativo nas faixas auxiliares 20.2, 20.3 e 20.4. Além da transmissão audiovisual, a Encontro das Águas estreia hoje no rádio, na FM 95.9MHZ.

“Esse projeto começou lá atrás, de interiorização de comunicação pública a partir dessa grande parceria. Estar em Parintins é sentir a grandeza desse projeto para a região. É sem dúvida muito importante viver esse momento”, afirmou o diretor de Conteúdo e Programação da TV Brasil, Denilson Morales da Silva

“O Amazonas é importante não só para o país, mas para o mundo. Nada mais justo do que ter essa comunicação voltada para o ribeirinho, para comunidades menores. O grande ponto de partida é Parintins”, complementou.

O presidente do Sistema Encontro das Águas, Oswaldo Lopes, disse que, com a pandemia de covid-19, o papel do rádio e da TV foi utilizado para educar mais de meio milhão de estudantes amazonenses de forma segura. “Ganhamos também a Rádio Encontro das Águas e essa parceria está permitindo ampliar o sinal da emissora para o interior do estado e a projeção do nosso estado para o Brasil”, afirmou Lopes.

Estiveram presentes na cerimônia de inauguração o governador do Amazonas, Wilson Lima, o presidente do Sistema Encontro das Águas, Oswaldo Lopes, e a secretária executiva do Ministério das Comunicações, Estella Dantas, enviada como representante do ministro das Comunicações, Fábio Faria.

