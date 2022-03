Homicídios, latrocínios e furtos têm leve alta em fevereiro em SP

Os casos de homicídios, latrocínios e furtos tiveram alta no mês de fevereiro no estado de São Paulo. Estupros e roubos tiveram queda. Os dados, divulgados hoje (25), são da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

O número de homicídios dolosos teve alta de 2% em fevereiro, subindo de 227 casos, em fevereiro de 2021, para 232 no mesmo mês deste ano. A quantidade de vítimas desse crime também aumentou, de 239 para 245. Já nos latrocínios, houve alta de 12 casos para 17. Os furtos em geral tiveram elevação de 13,3%, totalizando 39.765 boletins de ocorrência.

Queda

Os roubos tiveram queda de 4,4%. O indicador passou de 18.983 casos em fevereiro de 2021 para 18.153 - 830 ocorrências a menos - em fevereiro de 2022. Já os casos de estupro caíram de 983 em fevereiro do ano passado para 931 no mês passado.

