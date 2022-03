Policial baleado por filho que matou mãe e irmão está com dificuldade em mover as pernas, diz médico

O policial militar reformado que foi baleado dentro de casa pelo próprio filho de 13 anos, que matou a mãe e o irmão a tiros no último sábado, 19, está internado na ala vermelha do Hospital de Trauma de Campina Grande, na Paraíba. Seu estado de saúde é grave, mas estável, de acordo com o médico responsável pelo caso, Caio Guimarães.

O cirurgião conta que conversou com o pai do acusado na manhã desta segunda-feira, 21, e disse que ele já não sente muitas dores, resultado da medicação ministrada no hospital. Ainda há fragmentos de bala alojados na coluna e, devido ao ferimento, a vítima apresenta dificuldade em mover a parte inferior do corpo.

Sobre o assunto Assaltantes fazem sequência de roubos e baleiam homem em Sobral

Entregador é morto com tiro em Fortaleza no primeiro dia de trabalho; vítima deixa filho e esposa grávida

Filha de entregador morto em 1º dia de trabalho nascerá em abril e família busca ajuda

Policial militar da reserva é morto a tiros em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele está com déficit motor e sensitivo nos membros inferiores", afirmou ao jornal O Globo. Ainda segundo o médico, ele precisará passar por esse período de observação para verificar as sequelas que a lesão pode gerar e se será necessária alguma cirurgia.

"(A cirurgia) depende da evolução do paciente e da equipe de neurocirurgia que está acompanhando o caso de perto", afirmou ainda o responsável médico.

Entenda o caso

O PM guardava uma arma de fogo em casa e foi atingido no tórax na tarde do sábado, 19, quando chegou à residência onde morava com a família no município de Patos, no sertão paraibano. Seu filho, um adolescente de 13 anos, matou a própria mãe e o irmão mais novo, de 7 anos, a tiros.

O delegado responsável pela investigação, Renato leite, contou que a ação foi motivada por uma discussão sobre notas baixas na escola e o cumprimento das tarefas domésticas em casa. O adolescente queria continuar a jogando online e, de acordo com o delegado, sentiu-se "pressionado" pelas cobranças.

Após os disparos, foi o próprio adolescente quem acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a polícia.

Tags