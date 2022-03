Caminhos da Reportagem trata da malária no Brasil

A pandemia do novo coronavírus afetou o controle da malária no Brasil, visto que as ações de controle da malária dependem das Unidades Básicas de Saúde. Marinélia lembra que o agente de saúde precisa entrar na casa das pessoas, fazer o teste, orientar os moradores. “Essa atividade nós tivemos que reduzir, pelo próprio risco do morador como também do agente”.

O infectologista Marcus Lacerda afirma que houve um número de casos reprimidos de pessoas que estavam infectadas e que não receberam o tratamento. “Mas a malária mostra o seu impacto muito tempo depois. A gente tem visto vários locais na Amazônia onde o número de casos aumentou muito. A gente, obviamente, não pode atribuir claramente à pandemia, mas é preciso lembrar que no Brasil os mesmos profissionais têm que se dividir entre controle de várias doenças”, explica. O infectologista ainda reforça que as novas doenças, como a covid-19, não eliminam as doenças antigas, como a malária. “É preciso que a gente tenha uma visão estratégia do quanto que a gente precisa avançar no controle de doenças tão antigas, para que a gente tenha a energia e esforços coletivos para controlar novas doenças”.

O Caminhos da Reportagem é neste domingo, dia 18/03, às 20h.

Ficha técnica

Reportagem: Ana Graziela Aguiar

Produção: Flávia Lima, Flavia Peixoto, Tiago Bittencourt

Apoio à produção: Aline Beckstein

Imagens: Alexandre Silva

Auxílio técnico: Alexandre Sousa

Edição de texto: Flávia Lima

Edição de imagens e finalização: André Eustáquio

Artes: Eudes Lins

Agradecimentos: Iniciativa medicamentos para doenças negligenciadas (DNDi)

Tags