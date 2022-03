Mãe de Marília Mendonça abre pela primeira vez quarto da filha

Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça, abriu pela primeira vez o quarto da filha para uma equipe de reportagem. O cômodo estava da mesma maneira que Marília deixou ao sair de casa antes do acidente aéreo, em Caratinga, Minas Gerais. As informações são da coluna Leo Dias, do site Metrópoles.

A entrevista completa em vídeo com Ruth será divulgada nesta quinta-feira, 17, no canal do colunista. A mãe da rainha da sofrência mostrou também a roupa usada pela mesma no acidente, que ainda estava suja de óleo.

Na conversa, também foi mostrado o celular que Marília usava durante o voo, e no aparelho foi possível ver vídeos que a cantora fez dentro do avião.

No aparelho, havia uma imagem toda preta, feita na hora exata da queda da aeronave, às 15h17min, e uma mensagem de áudio que Marília mandou para Maraísa (da dupla Maiara e Maraisa) na madrugada daquele mesmo dia, com uma pergunta feita em tom de brincadeira: “Meu Deus, será que eu vou morrer?”.

Durante a entrevista, a avó do pequeno Leo (filho da cantora) relatou ainda: “Voltaria a vender coxinha só para ter a Marília de volta”.



