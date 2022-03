FGV expõe réplica do novo caça multimissão F-39 Gripen da FAB

Uma réplica em tamanho natural do novo caça multimissão F-39 Gripen, da Força Aérea Brasileira (FAB), está aberta à visitação a partir de hoje (16), na esplanada do Centro Cultural da Fundação Getulio Vargas, na Praia de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, onde ficará até o dia 6 de abril.

A réplica do mais novo integrante da frota de caças nacional é feita de fibra de vidro, madeira e metal, tem 15 metros de comprimento, oito de largura e quatro de altura. O visitante poderá entrar na cabine, tirar fotos, conversar com os militares da FAB para conhecer os detalhes da aeronave, que tem tecnologia ultramoderna e é cheia de funcionalidades estratégicas.

A aeronave é um caça de última geração. De acordo com a FAB, ela vai incluir o Brasil no seleto grupo de operadores de aeronaves de alta tecnologia, equiparando o país às nações com as mais modernas forças aéreas do mundo. O F-39 Gripen conta com um sistema completo de combate e funcionalidades que extrapolam as capacidades de qualquer outra aeronave já operada pela FAB. O avião foi projetado para missões ar-ar, ar-mar e ar-solo, sob quaisquer condições meteorológicas, e, segundo a FAB, é considerado um dos caças mais ágeis em combate na atualidade.

