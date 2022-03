RJ, MS e Miami: Polícia Federal faz operação contra tráfico internacional de armas

A Polícia Federal (PF) cumpre hoje (15) sete mandados de prisão preventiva contra acusados de tráfico de armas internacionais. A operação Florida Heat, que está sendo realizada no Rio de Janeiro, Campo Grande (MS) e Miami, também realiza buscas e apreensões.

Segundo a PF, a organização criminosa trazia ilegalmente armas dos Estados Unidos para o Brasil, através de contêineres e encomenda postal. O armamento entrava no país pelo Amazonas, São Paulo e Santa Catarina. O destino final dos carregamentos era uma residência em Vila Isabel, na zona norte do Rio.

As armas eram acondicionadas dentro de equipamentos como máquinas de soldas e impressoras. O despacho era feito juntamente com outros produtos, como telefones, equipamentos eletrônicos, suplementos alimentares, roupas e calçados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma vez no Brasil, as peças de armas enviadas separadamente eram montadas e depois distribuídas para facções criminosas. No processo, segundo a PF, os armeiros usavam também impressoras 3D.

Churrascaria

O dinheiro usado na compra era enviado através de doleiros. Um brasileiro, dono de churrascarias na cidade norte-americana de Boston, é suspeito de repassar o dinheiro para outras pessoas nos Estados Unidos.

Já o dinheiro obtido com a revenda das armas aqui no Brasil era investido em imóveis residenciais, criptomoedas, ações, veículos e embarcações.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Além da prisão e das buscas e apreensões, foi decretado o sequestro de bens avaliados em R$ 10 milhões.

A ação conta com a participação da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations) da Embaixada dos Estados Unidos.

Tags