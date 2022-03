Covid: operação encontra 72 autotestes com data de validade adulterada

Uma operação realizada nesta terça-feira (15) em Bauru (SP), no interior de São Paulo, apreendeu 72 autotestes para covid-19 avulsos aparentemente com a data de validade adulterada. A ação envolveu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em conjunto com a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, a Divisão de Vigilância Sanitária de Bauru e a Polícia Civil de São Paulo.

Também foram encontrados no local, onde funcionaria uma empresa suspeita de falsificar e comercializar kits de diagnósticos de covid-19, uma grande quantidade de equipamentos de proteção (luvas descartáveis, máscaras e álcool em gel), que foram apreendidos pela Vigilância Sanitária de Bauru. A Polícia Civil apreendeu uma arma de fogo, munição e documento de identificação de um dos investigados.

No momento da operação o local estava vazio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A operação visitou três endereços onde funcionariam duas empresas suspeitas de falsificar e comercializar kits de diagnósticos de covid-19.

Tags