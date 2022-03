Chuvas em São Paulo mantêm cidade em alerta

Todas as regiões de São Paulo estão em estado de alerta em razão da forte chuva que atinge a cidade na tarde de hoje (15). Desde as 14h, o Corpo de Bombeiros atendeu 12 chamados sobre enchentes e dois de desabamento. Uma das ocorrências foi a queda de um muro na Avenida do Progresso, no bairro Iguatemi. Uma mulher de 49 anos teve ferimentos graves e foi levada ao pronto-socorro.

Por volta das 16h30, eram dez os pontos de alagamento intransitáveis, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura. A maioria dos pontos de bloqueio ativos estão no centro e na região de Pinheiros.

O CGE informou ainda que as áreas de instabilidades formadas pelo calor e a umidade estão perdendo força e indo em direção ao ABC paulista, na região metropolitana. A previsão para as próximas horas é que a chuva continue perdendo força e ocorra de forma isolada na cidade. Por volta das 16h30, a condição era de chuva moderada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para os próximos dias, a tendência é que a frente fria comece a se afastar do litoral paulista, mas ainda causará instabilidade sobre o estado. Devem ocorrer pancadas de chuvas mais concentradas no período da tarde. O CGE alerta que o solo encharcado eleva o risco de alagamentos e deslizamentos nos próximos dias.

Amanhã (16), o sol estará entre nuvens e as temperaturas variam de 19º C a 29º C. À tarde, a instabilidade volta a ganhar força e favorecer a formação de pancadas de chuva com intensidade de moderada a forte. Na quinta-feira (17), o sol deve predominar e elevar as temperaturas, com mínima em torno de 20º C e máxima passando de 31º C. O calor e a brisa marítima favorecem a ocorrência de pancadas de chuvas especialmente no final da tarde.

Confira a previsão do tempo para a região Sudeste nesta quarta-feira: