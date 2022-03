CCBB-SP apresenta mostra sobre construção da bruxa no cinema

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em São Paulo apresenta uma mostra sobre a construção da figura da bruxa no cinema. Mulheres Mágicas: Reinvenções da Bruxa no Cinema ocorre de forma híbrida, com sessões presenciais e debates online, até o dia 28 de março.

A discussão sobre a representação da bruxa no cinema se dará a partir da seleção de 25 filmes, entre clássicos, contemporâneos, longas e curtas, de ficção, documentário e experimental, de países da América Latina e também da Islândia, Nigéria, Dinamarca, República Tcheca, Síria, Zâmbia, França, Itália e Estados Unidos.

Entre as obras que serão apresentadas estão Dias de Ira, de Carl Theodor Dreyer; O Reino das Fadas, de Georges Méliès; Suspiria, de Dario Argento; Covil das Bruxas, de Maya Deren; Amores Divididos, de Kasi Lemmons; e A Bruxa do Amor, de Anna Biller.

Na terça (15), às 19h30, será realizada a mesa Caça às Bruxas Medieval: releituras históricas, com os pesquisadores Gabriela Müller Larocca, Leonardo Amaral, e mediação de Glênis Cardoso. A programação completa pode ser vista no site do CCBB.

