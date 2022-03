Petrópolis tem previsão de chuva forte para hoje

Quase um mês depois do temporal que matou mais de 230 pessoas, Petrópolis, na região serrana fluminense, volta a ter ameaça de chuva forte. A Defesa Civil Municipal enviou alerta por SMS à população para comunicar sobre a proximidade de frente fria ao município.

A previsão é de chuva moderada a forte, com possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento, principalmente à tarde e à noite. A instabilidade meteorológica deve permanecer até amanhã (13).

As chuvas que caíram no município na terceira semana de fevereiro deixaram pelo menos 233 mortos, devido a deslizamentos de encostas e enxurradas nas ruas da cidade. Os bombeiros seguem nas buscas por quatro desaparecidos.

Até o início da tarde de ontem (11) ainda havia quase 800 pessoas em abrigos municipais. O município segue tentando voltar à normalidade. O abastecimento de água já foi restabelecido e o de luz já tinha voltado ao normal em 99,7% dos endereços.

Mas ainda há trabalhos como a remoção de rochas que deslizaram com as chuvas, por exemplo. Desde ontem está sendo feito o trabalho de desmonte e retirada de duas pedras no condomínio BNH, no Alto da Serra, uma de 75 e outra de 40 toneladas.

Técnicos também planejam desmontar uma rocha localizada na rua Teresa, principal via comercial da cidade, nos próximos dias.

