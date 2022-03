Saúde com Agente: inscrições para cursos técnicos começam na segunda-feira, 14

Serão ofertadas 200 mil vagas, sendo 138 mil para Técnico em Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias e 62 mil para Técnico em Agente Comunitário de Saúde

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, publicou o edital do processo seletivo do Programa Saúde com Agente, na segunda-feira, 7. As inscrições para os cursos de Técnico em Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Técnico em Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias (ACE) são gratuitas, começam na segunda-feira, 14, e vão até 18 de abril. Para efetuar a inscrição, os interessados devem acessar o sistema da Unidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).



Como funciona o processo seletivo do Saúde com Agente?



Durante o processo seletivo, serão ofertadas 200 mil vagas. Delas, 138 mil são destinadas para ACE e 62 mil para ACS. Cada capacitação terá 1.275 horas/aula e será feita em dez meses. Já no que diz respeito às aulas, elas serão ministradas na modalidade Educação a Distância (EaD), na plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).



Quem pode participar do Saúde com Agente?



Todos os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias; os trabalhadores ativos do SUS, que exerçam atividade profissional nos municípios que aderiram ao Programa Saúde com Agente e que possuam formação de nível médio ou que estejam cursando o último ano do ensino médio ou matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino médio, podem concorrer às vagas ofertadas.



Sobre o resultado



O resultado com a lista de candidatos aprovados para preencher as vagas dos cursos técnicos do programa tem previsão para ser divulgado no site da UFRGS no dia 23 de maio.



Destaca-se que o Agente de Saúde selecionado no processo seletivo deverá permanecer vinculado ao SUS durante todo o período de realização do curso, devendo informar imediatamente à coordenação a perda ou a alteração desse vínculo. A perda de vínculo do agente implicará no cancelamento de sua matrícula e consequentemente no desligamento do curso.



Clique aqui para conferir a lista dos municípios que aderiram ao programa

