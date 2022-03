Reajuste do diesel deve encarecer tarifa do transporte público em 7,5%, projeta NTU

Entidade afirma que aumento no preço do diesel ameaça funcionamento do transporte público nas grandes cidades brasileiras e cobra ação do Governo Federal

O reajuste de 24,9% no preço do óleo diesel, anunciado pela Petrobras e que entrou em vigor nesta sexta-feira, 11, deve encarecer as tarifas do transporte público em até 7,5% no Brasil. É o que projeta a Associação Nacional das Empresas de Transportes Públicos (NTU). Segundo a entidade, com os reajustes no valor do diesel acumulados nos últimos meses, os custos do transporte público por ônibus aumentaram 10,6%.



Segundo a NUT, esses aumentos terão que ser repassados integralmente ao valor das passagens caso não sejam compensados pelo poder público. “Muitas empresas de ônibus urbano de todo o país ficarão impossibilitadas de continuar suas operações, o que afetará diretamente a vida de 43 milhões de passageiros que dependem deste serviço todos os dias”, diz comunicado divulgado pela entidade.



A associação ainda pontua que, com o novo reajuste, aumentou a participação do diesel no custo geral das operadoras do transporte público, passando de 26,6% para 30,2%. O combustível é o segundo item de custo que mais pesa no valor da tarifa, depois da mão de obra.

De acordo com o presidente executivo da NUT, Francisco Christovam, a alta desenfreada no preço dos combustíveis demanda com urgência uma forte atuação do Governo Federal para enfrentar o problema e oferecer soluções definitivas com vistas à estabilização dos valores cobrados aos consumidores. Ele ressalta como alternativas possíveis a reformulação da estrutura tributária incidente sobre o diesel e a adoção de política de preços especiais para setores essenciais como o de transporte público.



“A guerra da Ucrânia está servindo como justificativa para aumentos abusivos e inoportunos; o Brasil precisa de uma nova política de preços para os combustíveis, que traga previsibilidade aos agentes econômicos e aos consumidores. Existem algumas propostas em debate no Congresso Nacional para conter o reajuste dos combustíveis, que podem ser melhoradas. Mas nem elas avançam, pela falta de consenso interno e de articulação do Governo”, critica Christovam.



Ainda segundo o presidente, há duas medidas que podem ser adotadas em caráter emergencial para resolver o problema: a desoneração de todos os tributos que incidem sobre o diesel e demais insumos utilizados pelo transporte público, que representam, somados, uma carga tributária de 35,6%, e o uso da parte que cabe ao Governo Federal dos resultados gerados pela Petrobras para compensar o impacto da alta dos combustíveis para os consumidores, em especial das empresas que prestam os serviços de transporte público.





