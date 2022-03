Brasil teve média de 1 estupro a cada 10 minutos em 2021, diz pesquisa

Dados divulgados na pesquisa "Violência Contra a Mulher em 2021", do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), indicam que uma mulher foi estuprada a cada dez minutos no País em 2021. Ao todo, 56,1 mil casos foram registrados.

Além disso, a pesquisa mostra que, entre 2020 e 2021, houve aumento de 3,7% no número de casos de estupro em relação ao período entre anos de 2019 e 2020—em que foi registrado uma diminuição de 12,1% nos crimes.

A pesquisa foi lançada nessa segunda-feira, 7, um dia antes do 8 de março, que marca as comemorações do Dia Internacional da Mulher. Para calcular os casos de violência, o FBSP estuda os boletins de ocorrência das Polícias Civis das 27 unidades da Federação e antecipa dados coletados para o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 relativos à violência letal e sexual de meninas e mulheres no Brasil.

Em 2021, em contraste com o aumento de estupros, houve leve recuo nos registros de feminicídio. Os dados preliminares de violência letal contabilizam 1.319 mulheres vítimas de feminicídio no último ano, decréscimo de 2,4% no número de vítimas. Ao todo, 1.319 feminicídios foram registrados no país. Foram 32 vítimas de feminicídio a menos do que em 2020, quando 1.351 mulheres foram mortas.



Em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas, que gerou uma taxa de mortalidade de 1,22 mortes a cada 100 mil mulheres.

Durante o início da pandemia, apenas entre março de 2020 e dezembro de 2021, foram 2.451 feminicídios e 100.398 casos de estupro e estupro de vulnerável de vítimas do gênero feminino.

Apenas 7 Estados registraram taxas de feminicídio abaixo da média nacional em 2021:

São Paulo (0,6);

Ceará (0,7);

Amazonas (0,8);

Rio de Janeiro (0,9);

Amapá (0,9);

Rio Grande do Norte (1,1);

Bahia (1,1).



Segundo a pesquisa, esses dados precisam ser analisados com cautela, haja vista que alguns estados, como o próprio Ceará, ainda registram feminicídios de forma precária. "Estado em que 308 mulheres foram assassinadas no último ano, ou seja, apenas 10% do total de mulheres vítimas de homicídio foi enquadrado na categoria feminicídio", descreve o texto.

