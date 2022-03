Circulação de trens da Linha 11-Coral volta à normalidade em São Paulo

A circulação dos trens da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltou à normalidade às 16h desta quinta-feira (10). A informação foi confirmada pela companhia.

As composições operavam com falhas desde a tarde de segunda-feira (7), por causa das obras para fechamento da cratera que se abriu abaixo das linhas dos trens. Devido ao problema, a circulação em uma das vias entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera foi interrompida na segunda-feira, e os trens passaram a operar com velocidade reduzida, o que provocou muitos transtornos para os usuários do transporte público.

Na madrugada de hoje, a prefeitura de São Paulo finalizou o trabalho de concretagem da cratera, aberta em consequência das fortes chuvas ocorridas domingo (6), que romperam a galeria pluvial que ficava sob os trilhos.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, os trabalhos de concretagem foram finalizados às 4h30. Depois do tempo de cura (secagem) do concreto, a CPTM executou testes antes de liberar a circulação dos trens.

A companhia informou que, apesar da normalização da linha, o Sistema Paese (que usa ônibus quando há problemas nos trens) seria mantido hoje durante os horários de pico, com transferências entre a CPTM e o Metrô.



Segundo a companhia, as obras da galeria continuarão a ser executadas sem impacto na operação dos trens.

