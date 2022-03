Caixa libera saque do FGTS para moradores de cidades da Bahia e do RJ

Os trabalhadores residentes nos municípios de Dário Meira, na Bahia, e de Bom Jesus de Itabapoana e Itaperuna, no Rio de Janeiro, podem solicitar, a partir desta sexta-feira (11), o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade.

Os moradores das áreas afetadas de Dário Meira, conforme endereços identificados pela Defesa Civil Municipal, podem solicitar o saque até 28 deste mês. Já os moradores de Bom Jesus de Itabapoana e de Itaperuna podem solicitar o saque até 3 e 11 de maio, respectivamente.

Saque

É necessário possuir saldo positivo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A liberação, decorrente das fortes chuvas nas cidades, pode ser solicitada à Caixa por meio do Aplicativo FGTS ou em uma agência do banco.

Ao registrar a solicitação pelo aplicativo é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.

Balanço

Até o momento, 70 municípios da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo foram habilitados com o Saque FGTS por motivo de calamidade.

Tags