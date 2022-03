Metrô de SP tem mostra de fotos com texturas e sensações de comidas

A estação República do Metrô na capital paulista recebe a partir de hoje (8) a exposição A Cidade Através da Lente, que apresenta fotos com cores, texturas e sensações de comidas. Com curadoria de Karina Bacci, fotógrafa do Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, a exposição destaca o trabalho fotográfico de 40 mulheres empreendedoras feito sobre a produção gastronômica de cada uma delas.

Realizada pela Pink Produções e produzida pela Elo 3, em parceria com o Consulado da Mulher, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a mostra ocorre até 7 de abril.