Atriz Zezé Motta resgata memórias na série Depoimentos Cariocas

A atriz e cantora Zezé Motta é a segunda entrevistada da temporada deste ano da série Depoimentos Cariocas, produzida pelo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública. O objetivo da série é registrar memórias de personalidades cariocas, nascidas ou não no Rio de Janeiro, sobre sua relação com a cidade.

O programa estreou, na tarde desta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, no YouTube do Arquivo Geral da Cidade.

A entrevista foi concedida a Pedro Paulo Junior, da equipe de Promoção Cultural do Arquivo Geral. Na conversa, Zezé Motta relembra a estreia no teatro, como integrante do coro da peça Roda Viva, com texto de Chico Buarque e direção de José Celso Martinez Correa, em 1968; a participação em telenovelas e a carreira de cantora, que lhe rendeu amigos como Luiz Melodia e Elizeth Cardoso; além do papel principal em Xica da Silva, premiado filme de Cacá Diegues.

Zezé cita também a antropóloga Lélia Gonzalez, que a levou a se engajar no movimento antirracista. Outras recordações incluem a turnê pelos Estados Unidos com o elenco do espetáculo Arena Conta Zumbi, em 1969, e a passagem pelo Morro do Cantagalo, onde viveu com a família na infância, logo após a chegada de Campos dos Goytacazes, sua cidade natal.

A presidente do Arquivo Geral da Cidade, Rosa Maria Araújo, abriu a entrevista com Zezé, que respondeu ainda a perguntas enviadas pelo ator Stepan Nercessian e pelo cantor e compositor Marcos Sacramento. A temporada 2022 dos Depoimentos Cariocas foi aberta em janeiro, com a participação do produtor, ator e escritor Haroldo Costa.

A lista completa das edições anteriores da série Depoimentos Cariocas é composta por Áurea Martins, cantora; Cacá Diegues, cineasta; Haroldo Costa, produtor, ator e escritor; Nei Lopes, compositor e escritor; Roberto DaMatta, antropólogo; Ruy Castro, escritor e jornalista; Saturnino Braga, ex-prefeito do Rio; Therezinha Saraiva, educadora, e Zuenir Ventura, jornalista e escritor.

