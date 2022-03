Arquivo pessoal da cientista Maria Isaura ficará disponível online

No Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje (8), a Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV CPDOC) comunicou o recebimento do arquivo pessoal de Maria Isaura Pereira de Queiroz (1918-2018), uma das mais relevantes cientistas sociais brasileiras. O conjunto documental da cientista se soma a outros 16 arquivos pessoais de mulheres que já integram o acervo da FGV CPDOC.

Maria Isaura Pereira de Queiroz formou-se em 1949 pela Universidade de São Paulo (USP), onde se tornou assistente do sociólogo francês Roger Bastide na disciplina Sociologia I. No início dos anos 1950, estudou em Paris e, em 1960, passou a lecionar na USP. Foi a primeira mulher a receber o título de professora emérita da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFLCH) dessa universidade.



O arquivo de Maria Isaura é composto por documentos impressos, audiovisuais, fotográficos e textos e reflete uma ampla e original produção acadêmica que inclui documentos dos cursos ministrados por Roger Bastide e Antônio Cândido, registros de suas pesquisas acadêmicas, fichamentos produzidos ao longo de sua carreira e registros sobre sua atuação na USP, com foco especial nas atividades desenvolvidas pelo Centro de Estudos Rurais e Urbanos (CERU), do qual foi fundadora. Há ainda correspondência diversa e documentos sobre os prêmios que recebeu ao longo de sua carreira, entre os quais o prêmio Almirante Álvaro Alberto, mais alta condecoração científica no Brasil, concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq); e o prêmio literário Jabuti.

