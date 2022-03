Mulher é presa por dar "golpe do pix" mais de 40 vezes para comer pamonha

O prejuízo do pamonheiro chega a R$ 1,5 mil

Uma mulher de 37 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa no sábado, 5, em Nerópolis, Goiás, suspeita de aplicar "golpe do pix" mais de 40 vezes em um único estabelecimento para comer pamonha sem pagar. De acordo com autoridades, o prejuízo chegou a R$ 1,5 mil.

A Polícia Militar de Goiás foi acionada após o dono da pamonharia perceber um prejuízo de R$ 1,5 mil. Segundo o portal G1, o proprietário chamou a PM ao notar que a suspeita havia tentado aplicar o golpe outra vez. Uma viatura, então, acompanhou a entrega até o endereço do pedido.

"A equipe realizou a abordagem com essa mulher. Foi percebido que ela realizava o agendamento do PIX e depois cancelava. Então o pagamento não se concretizava. Diante disso, a mulher foi conduzida à delegacia, que abriu a investigação", disse a Polícia ao portal G1.

A mulher foi conduzida para a Central de Flagrantes, e depois levada a uma delegacia para registrar a ocorrência.

