Casal do Distrito Federal adota menino com paralisia cerebral

O casal Juliane Patrícia Guedes, 32, e Gustavo Guedes, 28, adotou o menino Geovanny, de três anos, que sofre de Paralisia Cerebral Bilateral. A adoção se deu no processo de busca ativa, organizado pela Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (VIJ-DF), em outubro do ano passado, no projeto "Em busca de um lar". As informações são do Metrópoles.

A servidora pública, Juliane disse que não imaginava ter o momento mais feliz de sua vida durante um passeio no parque, quando a criança a chamou de mamãe. O momento aconteceu no segundo encontro do processo de adoção. Até aquele dia, Geovanny estava em busca de uma família.

Sobre o assunto Erdogan conversa com Putin e pede cessar-fogo urgente

Retirada de civis de Mariupol na Ucrânia "interrompida" pelo segundo dia (CICV)apo/sg/zm/mb/fp

Museu de Mariana inicia programa Resgatando a História

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Juliane, o casal sempre quis adotar uma criança, mesmo antes de se tornarem um casal. Ao ver a foto do garoto no portal do Tribunal de Justiça do DF, a mulher não duvidou que deveria ser a mãe. "Naquela época sempre mexia no site do TJ para ver se tinha coisa nova [sobre o processo de adoção]. Entrei no site e vi falando sobre o projeto da busca ativa com a foto do Geovanny. Foi na hora. Eu olhei e comecei a chorar, sabia que era ele", disse a servidora ao Metrópoles.

Mesmo sabendo da condição de saúde do garoto, a mãe não mudou de ideia. Durante o processo, o casal não fez ressalvas sobre a condição de saúde que buscava no filho procurado. Em contato com o projeto, foram informados sobre as condições de Geovanny. "Explicamos que, para a gente, não tinha diferença, que era ele mesmo", afirma Juliane.

Ainda durante a fase de experiência, no segundo encontro, o garoto reconheceu e chamou o casal de família, os chamando de papai e mamãe. Para a mãe, o momento foi de susto e sem explicação. "Eu fiquei em choque e encantada, não sei expressar o que eu estava sentindo. É nosso primeiro filho, e foi uma sensação… não sei te explicar", disse em entrevista ao Portal Metrópoles.

Com a sintonia encontrada rapidamente entre os três, os funcionários do abrigo infantil onde Geovanny vivia informaram à Vara de Infância que a criança passou a não dormir bem, então decidiram diminuir o tempo de experiência e deixar que a nova família a levasse para casa já na semana seguinte.

"É como se a gente se conhecesse há muito tempo. O pessoal do abrigo falou que, à noite, o Geovanny acordava chorando, mas com a gente isso não aconteceu. Todo dia, antes de botar ele pra dormir, eu e o Gu conversamos com ele. A gente tem o nosso momento: dizemos ‘olha, pode dormir tranquilo, papai e mamãe estão aqui", disse a mãe do Geovanny ao Metrópoles.

Criança esperando pela adoção

De acordo com a Vara da Infância e da Juventude do DF, 112 crianças e adolescentes estão em busca de adoção em Brasília.

Tags