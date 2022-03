Jovem surda viraliza ao compartilhar impressões após ouvir músicas pela primeira vez

Surpresa com a repercussão das postagens, ela celebra o fato de poder alcançar mais pessoas e busca quebrar tabus através do diálogo na internet

Passando por uma adaptação após um implante coclear, o qual ocorre através da colocação do aparelho auditivo, a jovem surda Isabela Coelho viralizou ao relatar no Twitter como foram os primeiros dias desse processo e suas impressões ao ouvir músicas pela primeira vez, aos 30 anos. A analista de qualidade de software publicou em uma sequência de posts o processo de adaptação.



No segundo procedimento de implante coclear, depois de não adaptar-se à primeira colocação, Isabela aconselha as pessoas a não desistirem e alerta sobre a necessidade do acompanhamento profissional para que o processo tenha melhores resultados.

Antes de qualquer coisa.. para contexto, eu nasci com perda severa/profunda de audição e de fato estou aprendendo a ouvir como uma bebê.



Segue o vídeo da minha ativação do implante coclear (é um aparelho auditivo)https://t.co/98aoT3oRpc — a surda que ouve™ (@isaouisabela) March 3, 2022





“A primeira vez não foi algo bom, porque também há a questão psicológica. Na época eu não estava preparada para algo bastante radical, e isso me causou ansiedade e frustração. Acabei desistindo. Hoje em dia, vejo que não deveria ter desistido”, explicou ao G1.





Adaptação através da música

Surpresa com a repercussão das postagens, ela celebra o fato de poder alcançar mais pessoas e busca quebrar tabus através do diálogo na internet. "Fiz a thread para os meus seguidores, que me pediram para relatar a experiência de músicas que nunca ouvi na vida. Eu imaginei que teria um pequeno alcance, mas não a esse ponto de ter tantos compartilhamentos e tantas curtidas. Realmente fiquei impressionada", disse Isabela ao Portal G1.

Hoje faz exatamente 3 semanas desde que passei a ouvir depois de muito tempo no silêncio, e agora entrei na fase de ouvir música pois já consigo distinguir alguns sons.



Prometi a vocês que eu faria thread da primeira experiência de músicas que nunca ouvi na vida



SEGUE A THREAD — a surda que ouve™ (@isaouisabela) March 3, 2022





A moça causou alvoroço ao opinar sobre cantores clássicos de rock, mas diz que foram só as primeiras impressões e com o tempo suas opiniões podem mudar. Entre os sons que Isabela ressaltou não serem agradáveis aos seus ouvidos estão as músicas de consagrados cantores como Bob Dylan e a banda Pink Floyd. A música Starman, de David Bowie, recebeu elogios.



"Ainda não tenho uma [música] favorita, mas a que chega perto disso é Starman - David Bowie. É um som bem limpo e o ritmo é bem agradável de ouvir. Talvez tenha sido esse o objetivo do David Bowie", contou.

Neste período de adaptação, os sons podem ser estranhos e incomodar em alguns momentos, isso ocorre porque o cérebro está aprendendo a ouvir e conhecendo novos sons. Para facilitar esse processo, Isabela conta com a ajuda de um amigo musicista e através de informações técnicas tenta entender as razões de alguns sons serem mais agradáveis e outros não.

Mobilização nas redes sociais

Apesar de não esperar a repercussão das postagens, Isabela já usava as redes sociais para falar sobre capacitismo, preconceito sofrido por pessoas que sofrem algum tipo de deficiência. Acreditando que a internet pode ser uma ferramenta de inclusão e mobilização social, ela sempre tratou o tema com leveza.

"Foram inúmeras as vezes em que soltaram comentários equivocados em relação à surdez, e sempre procurei de maneira gentil corrigir, para que as pessoas que não têm deficiência auditiva se informem, e desta forma diminua a barreira do preconceito na sociedade", falou ao Portal G1.

*Com informações do Portal G1

