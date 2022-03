Policial conhecido como 'Hipster da Federal' é morto em Goiás após invadir fazenda

O policial federal Lucas Soares Dantas Valença, de 36 anos, conhecido como 'Hipster da Federal', foi morto na madrugada desta quinta-feira, 3, a tiros de espingarda após invadir uma propriedade localizada na zona rural de Buritinópolis, no centro de Goiás.

Segundo amigos e familiares do policial, ele apresentava sintomas de surto psicótico desde o dia anterior à invasão e teria gritado que, dentro da residência rural, "havia um demônio". Na casa invadida por Lucas estavam o dono, Marcony dos Anjos, sua esposa e a filha de três anos do casal. As informações são do g1.

Lucas desligou o disjuntor de energia da residência e arrombou a porta da sala. Após ouvir barulhos do lado de fora da casa, o dono ficou alarmado e pegou uma espingarda; ele chegou a pedir para policial ir embora, o que não aconteceu. Diante disso, Marcony e atirou em Lucas.

Apesar de alegar legítima defesa à polícia, o proprietário foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Notoriedade

Lucas Valença obteve notoriedade após fazer parte da equipe que escoltava o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, quando este foi preso em 2016.

Em 2021, o policial também fez parte da operação de busca a Lazaro Barbosa.

