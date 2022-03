Onda de calor continua no Rio de Janeiro até a próxima semana

Para amanhã (4), a temperatura deve ficar entre 36ºC e 37ºC na capital, caindo para 35ºC a 36ºC no fim de semana. No interior, o calor será mais forte, atingindo entre 37ºC e 38ºC.

A partir da segunda-feira (7), com a proximidade do sistema frontal, a temperatura deve voltar a se elevar na cidade do Rio de Janeiro, atingindo o pico máximo previsto de 39ºC, na terça-feira (8).

O calor deverá se espalhar por praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, com exceção da região serrana, observou o meteorologista do Inmet. A partir do dia 9, a temperatura cai em torno de cinco graus, com previsão de chegar a 34ºC.

Tags