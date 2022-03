Temporal causa alagamentos e transbordamento de córrego em São Paulo

O forte temporal que atingiu a cidade de São Paulo e parte da região metropolitana na noite de ontem (1º) provocou diversos alagamentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 150 chamados para enchentes e alagamentos na capital e na Grande São Paulo.

Duas pessoas ilhadas tiveram que ser resgatadas pelos bombeiros na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na Vila Prudente, zona leste. O túnel do Vale do Anhangabaú, no centro, e algumas ruas do entorno ficaram alagadas. Circulam vídeos nas redes sociais de diversos pontos da cidade com ruas tomadas de água e carros boiando.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as chuvas provocaram o transbordamento do Córrego Ipiranga na altura da Avenida Tereza Cristina, na zona sul paulistana. A região de Pinheiros, a oeste da cidade, chegou a acumular 93,6 milímetros de chuva, e a Vila Prudente, na zona leste, registrou 79,5 milímetros de precipitação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os bombeiros atenderam ainda 93 chamados para quedas de árvores e 12 ocorrências de desabamentos e deslizamentos de terra.

Tags