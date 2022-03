PMs ajudam idosa a empurrar carinho com recicláveis no Distrito Federal

Na última segunda-feira, 28, um grupo de policiais militares ajudaram uma mulher de 70 anos a carregar seu carrinho de materiais recicláveis em Ceilândia, no Distrito Federal. O momento foi registrado em vídeo feito por um dos moradores que passava no local e foi compartilhado no Instagram oficial da PM-DF.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o subtenente Freitas disse que a equipe estava em patrulha entre os municípios de Taguatinga e Ceilândia. Eles estavam indo ao encontro de outro grupo de policiais quando avistaram a catadora empurrando seu carrinho com bastante esforço.

Foi então que os cinco PMs desceram de suas motos e começaram o revezamento do carrinho até as proximidades da casa da senhora, localizada no Setor O.

“Ela estava bem cansada, porque estava pesado e era uma subida ainda. Falei com a equipe para a ajudarmos e, então, o pessoal concordou. Ela agradeceu ao apoio”, detalhou o subtenente.

“Nós andamos por uns 350 metros. Foram cerca de 15 minutos e os colegas foram revezando. Quando terminou a subida, que ficou plano, ela agradeceu e seguiu sozinha”, contou Freitas.

“Estava muito pesado, nem sem como ela estava dando conta”, completa o PM.

A publicação já tem mais de 14 mil curtidas, com muitos comentários de seguidores elogiando a atitude dos policiais. "Gestos assim nos fazem ainda acreditar nessa corporação", escreveu um dos internautas.

