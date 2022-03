Anvisa aprova dois novos autotestes de Covid-19

Nesta quarta-feira, 2, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou dois novos autotestes de Covid-19. Ao total, já são seis os autotestes autorizados no País. Os produtos foram avaliados quanto à segurança, desempenho e atendimento aos requisitos legais exigidos aos autotestes, que é a usabilidade.

O autoteste é o produto que permite que a pessoa realize todas as etapas da testagem, desde a coleta da amostra até a interpretação do resultado, sem a necessidade de auxílio profissional.

A lista completa dos testes aprovados está disponível no painel eletrônico.



Confira detalhes dos novos produtos registrados:



1) Autoteste COVID-19 Ag (Swab Nasal) registrado pela empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME. O produto é fabricado pela HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD - CHINA. O teste é do tipo que utiliza o Swab nasal e terá apresentação comercial com um teste por embalagem.



2) SGTi-flex COVID-19 Ag – SELF TEST registrado pela empresa KOVALENT DO BRASIL LTDA. O produto é fabricado pela SUGENTECH, INC. - CORÉIA DO SUL. O teste é do tipo que utiliza o Swab nasal e terá apresentação comercial com um, dois ou cinco testes por embalagem.



