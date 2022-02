Sala de situação permanece em atividade até crise acabar em Petrópolis

Equipes da Secretaria de Saúde de Petrópolis se reúnem diariamente para definir as ações do dia, além de compartilhar experiências e resultados sobre os trabalhos que vêm sendo feito nos últimos 13 dias. A sala de situação montada na Casa da Educação conta com equipes das secretarias municipal e estadual de Saúde e do Ministério da Saúde para alinhamento dos trabalhos.

Na avaliação do secretário de Saúde de Petrópolis, Marcus Curvelo, a parceria entre os três poderes foi essencial para nortear as equipes em uma situação de crise. "Os técnicos que vieram colaborar conosco já estiveram em campo nas tragédias de Brumadinho e, mais recentemente, na Bahia. Toda essa expertise nos ajudou a perceber que a saúde municipal era capaz de dar respostas rápidas ao status de tragédia que foi imposto à cidade”, disse Curvelo hoje (28).

“As equipes da prefeitura têm uma capacidade de resposta e escuta que nos surpreendeu. Isso é mérito da gestão transparente e franca que vimos aqui. Não encontramos resistência para compartilhar as experiências que já adquirimos em outros sinistros. Reforço que aprendemos muito com Petrópolis, e isso vai servir de experiência para próximos eventos”, disseram integrantes da equipe do ministério, durante reunião realizada nesta manhã. Uma das equipes deixou a cidade serrana hoje (28) elogiando a capacidade de organização e resistência da secretaria e dos servidores municipais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atuação

Desde o dia 16 de fevereiro, as equipes da Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Epidemiológica estão atuando nos abrigos oficiais e comunitários para atendimento à população afetada pela chuva. São verificadas situações de infecção por covid-19, doenças parasitárias, qualidade da água. São atestadas ainda as condições de higiene dos locais e promovido atendimento psicossocial, entre outros.

“Nos organizamos para cobrir toda a área quente do evento, com os Postos de Saúde da Família e as Unidades Básicas de Saúde que não foram atingidas por deslizamentos. E com equipes volantes dando atenção especial aos abrigados,criamos uma rede de atendimento eficaz. As equipes estão empenhadas e realizando um ótimo trabalho”, destacou Marcus Curvelo.

A sala de situação continuará atuando até que o status de crise seja normalizado no município, informou o secretário de Saúde.

Gabinete integrado

A prefeitura de Petrópolis continua acompanhando os trabalhos do Gabinete Integrado de Gestão de Desastres, instalado no Colégio Estadual D. Pedro II, de onde as equipes de diferentes órgãos municipais, estaduais e federais seguem orientando os trabalhos de buscas, atendimento à população e recuperação das áreas afetadas. Militares do Corpo de Bombeiros dão andamento hoje (28) às buscas pelo Rio Piabanha, onde há suspeita de desaparecimento de três vítimas, além de outras duas no Chácara Flora.

O governo municipal atua em diferentes frentes no atendimento às pessoas afetadas. A Defesa Civil mantém reforço nas equipes para as vistorias em ocorrência que chegaram a 3.386 nesta segunda-feira (28). Até o momento, 1.747 vistorias estão em andamento. Um efetivo de mais de 50 agentes da Defesa Civil procura dar atendimento a todos os chamados.

Além dos deslizamentos, as equipes atuam na avaliação de fatores que causam danos estruturais em imóveis e vias públicas, riscos geológicos em encostas, quedas de árvores e postes, além de vistorias preventivas. Os agentes da Defesa Civil trabalham na avaliação por área afetada, para delimitar as regiões de maior risco. Na sequência, atuam na análise específica por imóvel.

Para agilizar a realização de todas as vistorias, o órgão conta com o suporte de diferentes setores do moverno municipal, como as secretarias de Obras, Serviço, Segurança e Ordem Pública, Saúde, Educação, Assistência Social, além da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (COMDEP) e da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans). A Defesa Civil conta também com apoio de órgãos como o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), Serviço Geológico Brasileiro (CPRM), além de engenheiros e geólogos voluntários para a agilidade dos atendimentos.

Atendimento

Por outro lado, a Secretaria de Assistência Social segue prestando atendimento a 876 pessoas nos 14 pontos de apoio que o município mantém em escolas da rede pública. As famílias que estão temporariamente abrigadas recebem alimentação, suporte para os cuidados com a higiene, atendimentos de assistência social, saúde e psicólogos. As pessoas que estão nos abrigos já foram cadastradas no programa Aluguel Social.

A secretaria esclareceu que o número de pessoas atendidas temporariamente nos pontos de apoio pode variar, uma vez que as famílias conseguem acolhimento em casas de familiares ou já estão sendo direcionadas para as residências, a partir da concessão do benefício do aluguel social. Os pontos de apoio também têm sido referência para as pessoas que até o momento estavam sendo atendidas nos abrigos solidários, estruturados de forma voluntária pelas comunidades.

Nesta segunda-feira (28), os locais abertos para receber a população de área de risco são: E.M. Papa João Paulo; E. Germano Valente, E. Rubens de Castro Bomtempo, CEI Chiquinha Rolla, E. M. Geraldo Ventura Dias, E. M. Duque de Caxias, E. Paróquia Bom Jesus, E. M. Alto Independência, E. M. Joaquim Deister, E. Comunidade Santo Antônio, E. M. Maria Campos, E. São João Batista, E. Paroquial N. Sra. da Glória e Colégio Estadual Rui Barbosa.

Tags