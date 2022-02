Rio: Ordem Pública e Guarda Municipal desmontam 8 blocos de carnaval

A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro e a Guarda Municipal (GM-Rio) desmobilizaram oito blocos no último fim de semana, sendo três no sábado (26) e cinco no domingo (27). Os blocos não eram oficiais e tentaram sair, em sua grande maioria, na região central do Rio, como na Rua 1º de Março e no Boulevard Olímpico. Outro bloco estava concentrado na Praça Cruz Vermelha e tentou chegar até a Rua do Lavradio. As fiscalizações são realizadas por 1.260 agentes diariamente.

A secretaria informou hoje (28), por meio de sua assessoria de imprensa, que o seu setor de inteligência monitora eventos irregulares para que não haja transtornos na cidade. A Guarda Municipal (GM-Rio) atua na desmobilização desses eventos.

Os órgãos pedem a conscientização e a colaboração da população para evitar participar de eventos desse tipo.

