SP: rodízio é suspenso durante carnaval e Quarta-feira de Cinzas

O rodízio municipal de veículos será suspenso na capital paulista durante o carnaval e a Quarta-feira de Cinzas (2). As restrições à circulação de veículos no centro expandido da cidade nos horários será retomada na quinta-feira (3).

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a previsão feita com as concessionárias que administram as rodovias que saem de São Paulo é que dois milhões de veículos trafeguem nos sentidos do litoral e do interior entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março.

As restrições do rodízio valem para os horários das 7h às 10h e das 17h às 20h. A cada dia da semana a interdição atinge os veículos com dois finais de placa diferentes: 1 e 2 às segundas-feiras; 3 e 4 às terças-feiras; 5 e 6 às quartas-feiras; 7 e 8 às quintas-feiras; 0 e 9 às sextas-feiras.

