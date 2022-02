O que funciona no Rio, a partir de hoje, no carnaval sem folia

No período do carnaval, ficará a critério dos comerciantes em geral e das administrações dos shoppings abrir ou não as lojas. O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) informou que o comércio poderá funcionar, normalmente, nesta sexta-feira que antecede o carnaval (25) de fevereiro, e também no sábado (26), no domingo (27) e na segunda-feira (28). Observou, no entanto, que para abrir no domingo (27), é necessário que o comerciante tenha aderido à Convenção Coletiva que permite o funcionamento nesses dias.

Como a terça-feira de carnaval (1º) é feriado estadual, conforme estabelece a Lei 5.243/08, e os eventos do carnaval foram transferidos para abril, o SindilojasRio e o Sindicato dos Comerciários negociaram a abertura das lojas, em caráter excepcional. Dessa forma, os lojistas que quiserem abrir seus estabelecimentos na terça-feira de carnaval devem formalizar o Termo de Adesão, segundo a cláusula primeira do Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho nos Feriados 2020-2022.

Na Quarta-feira de Cinzas (2), também excepcionalmente, o expediente poderá iniciar antes do meio-dia, ficando autorizado o funcionamento das lojas no horário comercial usual. Já os shoppings vão abrir normalmente no sábado (26), reduzindo o horário no domingo, quando as praças de alimentação funcionarão até as 23h. Na segunda (28), a abertura dos shoppings ocorrerá no horário normal, das 10h às 22h. Na terça (1º), a expectativa é que as lojas abram somente a partir das 14h. Na Quarta-feira de Cinzas (2), o horário previsto é das 12h às 22h, mas a operação poderá começar às 10h, dependendo de cada lojista.

A Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) informou, por sua vez, que não há um horário padronizado de funcionamento para as lojas do setor, porque cada rede tem suas regras próprias.

Bancos

As agências bancárias fluminenses estarão fechadas na segunda-feira (28) e terça-feira (1º) de carnaval, de acordo com informação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Na Quarta-feira de Cinzas (2), o expediente terá início às 12h, com encerramento no horário normal de fechamento das agências.

Transportes

Amanhã (26) e no domingo (27), a operação dos trens obedecerá a programação regular de sábados, domingos e feriados. Na segunda-feira (28), a SuperVia informou que os trens operarão de acordo com a programação de sábados, com viagens extras nos ramais Belford Roxo, Japeri, Santa Cruz e Saracuruna. Na terça-feira (1º), os trens funcionarão normalmente, seguindo a programação regular de domingos e feriados. Já na quarta-feira (2), será cumprida a programação regular de dias úteis. A SuperVia informou ainda que nos dias 26, 27, 28/02 e 1º, o embarque com bicicletas está permitido durante toda a operação. A empresa lembrou aos passageiros que a luta contra o novo coronavírus continua. “Portanto, continue usando máscara ao andar de trem e respeite as recomendações dos especialistas em saúde para evitar a disseminação do vírus”.

O MetrôRio informou que o funcionamento do sistema metroviário neste fim de semana e no feriado de carnaval será nos horários regulares de operação. No sábado (26), na segunda-feira (28) e na Quarta-feira de Cinzas (2/3), as estações abrirão das 5h à meia-noite. Já no domingo (27) e na terça-feira (1º), feriado de carnaval, a operação será das 7h às 23h. No fim de semana e no feriado de terça-feira, a transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na Estação Estácio. Já na segunda-feira e na Quarta-feira de Cinzas, a transferência será nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo/Coca-Cola e Central). As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também seguirão os horários de rotina.

De acordo com a CCR Barcas, as embarcações vão operar com a grade de domingos e feriados na segunda (28), terça (1°) e Quarta-feira de Cinzas (2), na linha Arariboia. As travessias serão feitas a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30, no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h, no trajeto Rio-Niterói. A concessionária informou que, nesses três dias, não haverá operação nas linhas Cocotá e Charitas. Já nas linhas Paquetá e Divisão Sul, as barcas funcionarão com programação de dias úteis na segunda-feira (28) e na Quarta-feira de Cinzas (2), e obedecerão a grade de feriados na terça-feira (1°).

Movimentação

O RIOgaleão - Aeroporto Internacional Tom Jobim espera movimentação de 221.412 viajantes para o período do carnaval. Entre os dias 23 de fevereiro e 6 de março, a previsão é que o aeroporto receba 149.686 viajantes em voos domésticos e 71.726 em voos internacionais. Os números representam aumento de 157% em relação ao mesmo período do ano passado. O Aeroporto Internacional Tom Jobim aguarda 1.007 voos domésticos e 395 internacionais.

Já o Aeroporto Santos Dumont, localizado na região central do Rio de Janeiro, tem previsão de receber 1.244 voos entre os dias 25 deste mês e 3 de março, com um total de 159.314 passageiros. O aumento estimado é de 28% no número de aeronaves e de 30% na quantidade de viajantes, comparativamente ao mesmo período do ano passado.

A Rodoviária do Rio estima movimentação próxima de 362 mil viajantes no carnaval. Segundo as estatísticas da concessionária, o cancelamento dos desfiles e o arrefecimento da variante Ômicron da covid-19 ampliam as possibilidades de a população viajar mais nesse feriado. As 41 empresas de transporte regular que operam na Rodoviária do Rio vão disponibilizar 13 mil ônibus para atender a demanda. A porta-voz da concessionária Beatriz Lima, informou que o número projetado de passageiros pode representar 70% do movimento registrado no mesmo período de 2020, na pré-pandemia. O dia de maior saída da cidade do Rio de Janeiro é esta sexta-feira (25), contabilizando mais de 27 mil viajantes embarcando, principalmente para as regiões turísticas do próprio estado do Rio de Janeiro, além de cidades de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. O maior movimento de desembarques no Rio é de cidades paulistas, mineiras e capixabas.

Atrações

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) estará aberto à visitação, durante todo o carnaval, em seu horário normal das 8h às 17h, incluindo a Quarta-feira de Cinzas. Em seus 540 mil metros quadrados de área cultivada, o JBRJ oferece aos visitantes cerca de 23 mil plantas nas coleções vivas e mais de 3.400 espécies cultivadas, além de espaço de lazer e entretenimento ao ar livre e a presença de monumentos históricos, culturais e arqueológicos. Estará aberta ao público, no Herbário, a exposição Coleções e ciência, que apresenta, com peças, imagens, objetos e equipamentos, o que é um herbário (coleção dinâmica de plantas e fungos desidratados) e sua importância para o estudo e a conservação de espécies. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria ou pelo site e têm valores de R$ 17 para visitantes residentes na área metropolitana do Rio de Janeiro; R$ 27 para visitantes residentes no Brasil; R$ 50 para visitantes estrangeiros Mercosul; e R$ 67 visitantes estrangeiros.

Situado na Praça Mauá, região portuária do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã funcionará ininterruptamente, durante o carnaval, até o dia 6 de março, apresentando ao público várias exposições, com destaque para Amazônia. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Eventim.

O Museu de Arte do Rio (MAR), também localizado na Praça Mauá, estará aberto no sábado e no domingo de carnaval, das 10h às 18h, com entrada limitada por hora a 100 pessoas, sendo 20 em cada uma das cinco salas do equipamento. Destaque para a mostra inédita do muralista Paulo Werneck – Murais para o Rio, que vai ocupar uma das galerias do museu até agosto próximo.

A exposição A tensão permanecerá aberta ao público no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB RJ), em horário especial durante o feriado de carnaval. No sábado (26), as visitas começam às 9h e se estendem até as 20h do domingo (27). Os ingressos podem ser adquiridos, gratuitamente, no site Eventim ou na bilheteria do CCBB. Durante a madrugada do viradão, será possível também curtir as músicas selecionadas pelos DJs Nepal e Facchinetti. Na segunda (28) e terça-feira (1º), dias em que, tradicionalmente, o CCBB está fechado, as visitas começarão às 9h com encerramento às 18h. Somente a exposição A tensão estará aberta ao público nesses dois dias.

O Museu do Pontal, situado na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, terá programação educativa nesse carnaval sem folia. O museu estará aberto normalmente nos dias 26 e 27, oferecendo aos visitantes as atividades Visita Musicada pela Arte e Cultura Popular Brasileira e o Baú de Brinquedos Populares, em horários pela manhã e à tarde, além das seis exposições Novos Ares! Pontal Reinventado. Em dois horários, às 11h e às 15h, a Visita Musicada deste fim de semana dará ênfase às marchinhas de carnaval, a partir da obra Escola de Samba, de Adalton Fernandes Lopes (1938 – 2005), com seus mais de 300 personagens em cerâmica que se movimentam ao ritmo da música.

Saúde

Segundo informação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS Rio), as unidades 24 horas da rede municipal de saúde – UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III – vão funcionar ininterruptamente a partir de amanhã (26) até a próxima quarta-feira (2). Os centros municipais de saúde e clínicas da família funcionarão no sábado (26) das 8h às 12h. No domingo (27), na segunda (28) e na terça-feira (1º), não abrirão. Já na quarta-feira (2) funcionarão em horário normal, das 8h às 17h.

O funcionamento dos centros de testagem a cada dia poderá ser consultado. A SES informou também que a vacinação contra a covid-19 será realizada amanhã (26) no horário das 8h às 12h, retornando na Quarta-feira de Cinzas, a partir das 8h até as 17h. Por ser ponto facultativo, não haverá imunização na segunda-feira (28), o mesmo acontecendo no feriado da terça-feira (1º).

