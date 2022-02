Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo funcionará domingo a partir das 14h

A Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo funcionará no domingo (27) a partir das 14h. A medida permitirá a realização de testes do novo sistema de Sinalização e Controle de Trens (CBTC). Para atender os passageiros da Linha 1-Azul entre 4h40 e 14h, o Metrô disponibilizará gratuitamente ônibus que percorrerão o trecho entre Jabaquara e Tucuruvi em ambos os sentidos.

O sistema de sinalização foi instalado na Linha 1-Azul e agora passa por testes que vão permitir a troca definitiva dos sistemas e controle de trens.

Com o funcionamento, será possível melhorar a circulação e a regularidade dos trens, diminuindo de forma segura a distância entre as composições e reduzindo o intervalo entre elas, graças à circulação de mais composições simultaneamente. Esse sistema já foi implantado na Linha 2-Verde e vem sendo colocado também na 3-Vermelha. A Linha 15-Prata já foi construída com essa tecnologia.

Carnaval

Durante os dias de carnaval, o Metrô de São Paulo vai monitorar a circulação de passageiros entre sábado, dia 26, e a quarta-feira, 2 de março, informou hoje (25) a Companhia do Metropolitano de São Paulo, responsável pela operação das Linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi), 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena), 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera- Palmeiras-Barra Funda) e o Monotrilho da Linha 15-Prata (Vila Prudente-Jardim Colonial), somando 71,5 km de extensão e 63 estações.

Segundo a companhia, se necessário, ela irá colocar mais trens que o previsto em programação para atender pessoas que se deslocarão aos terminais rodoviários do Tietê, Jabaquara e Barra Funda ou mesmo em passeios pela capital paulista. Para aumentar com rapidez a oferta de viagens, o Metrô deixará trens em condições operacionais nos pátios Jabaquara (Linha 1-Azul), Tamanduateí (Linha 2-Verde), Itaquera (Linha 3-Vermelha) e 15- Prata (Oratório).

Na segunda (28) e terça-feira (1º de março) não há previsão de mudanças no funcionamento das estações e as linhas 1-Azul e 3- Vermelha, que concentram a maioria dos passageiros que circulam pelo sistema, terão intervalo médio entre trens (nos horários de pico da manhã e da tarde) de aproximadamente quatro minutos. Na quarta-feira (2), com exceção da estação Jardim Colonial, na Linha 15- Prata, todas as estações abrirão às 4h40.

