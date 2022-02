Torcedores do Flamengo e Botafogo brigam nas ruas do Rio

Um conflito entre torcedores do Flamengo e do Botafogo na noite de ontem (23) em ruas da zona sul do Rio de Janeiro deixou ao menos três pessoas feridas. Dois torcedores foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e um terceiro deu entrada na unidade depois, segundo a Polícia Militar. Os tumultos ocorreram nos bairros do Flamengo e Botafogo.

A briga começou por volta das 22h, após os dois times se enfrentarem no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na zona norte da cidade, pelo Campeonato Carioca, com vitória do Flamengo: 3x1. Moradores da Rua Paulo VI relataram que um grupo com cerca de cem pessoas desceu da comunidade Morro Azul e a confusão tomou conta da rua.

Tiros para o alto

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram pancadaria e um homem desacordado estirado no asfalto após a confusão. Em imagens gravadas aparecem homens carregando uma pessoa nos ombros na Rua Paulo VI em direção ao Morro Azul e policiais militares disparando tiros para o alto para conter a confusão. Também são ouvidas explosões e são vistos homens segurando pedaços de pau.

O conflito se estendeu pelas ruas Barão de Itambi e Clarice Índio do Brasil, em Botafogo. Na manhã de hoje (24), a Rua Paulo VI ainda tinha pedaços de paus e cacos de entulho espalhados pelo asfalto.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, dois suspeitos de envolvimento na confusão foram detidos e o policiamento foi intensificado na região.

