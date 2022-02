SP: obras de ampliação da Linha 15-Prata do monotrilho começam hoje

As obras de ampliação da linha 15-Prata do Metrô de São Paulo [monotrilho] foram iniciadas hoje (24). O anúncio foi feito pelo vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, em evento que contou com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

A obra prevê a extensão da Linha 15-Prata do monotrilho, com a construção das estações Boa Esperança e Jacu Pêssego e mais o pátio Ragueb Chohfi. Segundo o governo paulista, esta etapa da obra deverá ser concluída em 2025.

Atualmente, o monotrilho tem 11 estações, ligando as estações Vila Prudente e Jardim Colonial. O Metrô trabalha ainda para abrir licitação para as obras da Estação Ipiranga, que vai se conectar com a Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Com essas novas obras, o monotrilho passará a ter 14 paradas entre as estações Ipiranga e Jacu-Pêssego, podendo transportar até 485 mil passageiros por dia. Futuramente é previsto que o monotrilho se estenda até Cidade Tiradentes.

