Governo federal inaugura trecho de 17 km da BR-153 em São Paulo

O governo federal inaugurou hoje (24) um trecho de duplicação da BR-153 de 17,8 quilômetros, localizado em São José do Rio Preto (SP), entre os quilômetros 54,3 e 72,1 da estrada. Foram investidos R$ 268,5 milhões no empreendimento, valor que inclui restaurações e intervenções em viadutos, ponte e passarelas.



Segundo o Ministério da Infraestrutura, cerca de um milhão de pessoas que moram na região poderão ser beneficiadas. O município fica a 442 quilômetros da capital, e, segundo a pasta, exerce influência direta sobre uma região com mais de 100 cidades.



Durante o discurso de inauguração da obra, o presidente Jair Bolsonaro lamentou as mortes, os obstáculos e os imprevistos causados pela pandemia. O presidente também criticou gestores estaduais que optaram pelo fechamento rigoroso de atividades comerciais, os quais classificou como “protótipos de ditadores.”



“Ser líder não é estar ao lado do politicamente correto. É decidir por gestos e por exemplo. É estar ao lado do povo”, acrescentou.

