"Dama de vermelho" faz ensaio de casamento e para trânsito com homens armados

Circula nas redes sociais um vídeo de homens armados parando o trânsito da cidade de Taguatinga, no Distrito Federal, para que uma mulher, trajada de um vestido vermelho, fizesse a travessia da Avenida Samdu Norte, uma das principais vias do município. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), foi aberta investigação para apurar detalhes do caso, com o objetivos de descobrir se as armas usadas pelos participantes eram verdadeiras ou falsas.

Conforme o G1, a "Dama de vermelho" e os homens armados que paralisaram a avenida em Taguatinga faziam um ensaio de casamento. O marido também participou do ensaio, mas não apareceu nas imagens. Após a repercussão do vídeo, Dilma Lane Coutinho de Castro Barbosa, a Dama, excluiu o vídeo das redes sociais. Segundo amigos do casal, os dois estão em lua de mel e vão prestar depoimento na delegacia quando voltarem. As informações são do G1.



A situação inusitada ocorreu em frente a uma loja autorizada de venda de armas. O comércio, em publicação nas suas redes sociais, disse desconhecer as pessoas que aparecem no vídeo e que apura "as responsabilidades dos envolvidos". No entanto, o local não informou se as armas são oriundas de suas dependências.

Sobre o assunto Bolsonarismo se fortalece no Telegram, sob a mira da Justiça

Rússia promete resposta 'forte' e 'dolorosa' às sanções dos EUA



Nas imagens é possível identificar até oito homens com armas de fogo, os quais intervieram no trânsito e pararam motos, carros e até um ônibus para a ‘Dama de Vermelho’ cruzar a rua. Segundo o G1, a Polícia Militar divulgou que "não teve conhecimento do fato". A ação não teve autorização dos órgãos que fiscalizam a movimentações em vias públicas de Taguatinga.





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja o vídeo:

O caso está sob a responsabilidade da 17ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga. A intervenção, paralisando momentaneamente a via, não foi autorizada e impediu o trânsito de carros e motos por alguns minutos.

Tags