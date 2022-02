Sisu 2022: resultado da chamada regular sai hoje, 22; veja como acessar

O resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), será divulgado hoje, terça-feira, 22 de fevereiro (22/02), geralmente a partir das 23 horas (horário de Brasília). Na edição deste ano, o Sisu está ofertando 221.790 vagas para instituições federais e estaduais e mais de 6 mil cursos, cabendo ao estudante escolher a opção que lhe dará mais chances de aprovação.

Para ter acesso ao resultado, é necessário acessar a página do Sisu. O resultado é divulgado particularmente, sendo assim, é necessário fazer o login. Veja o passo a passo:

Acesse a página oficial do Sisu; Em seguida, clique na opção “Consulta do resultado”;

Informe os dados e tenha o acesso ao resultado.

Sisu 2022: matrícula e lista de espera

Após a exibição do resultado dia 22 de fevereiro, os estudantes seguem para processo de matrícula que ocorre entre os dias 23 de fevereiro a 8 de março. Caso o candidato não tenha sido aprovado em nenhuma das duas opções de curso escolhidas, é possível manifestar o interesse em participar da Lista de Espera do Sisu 2022 a partir do dia 22 de fevereiro até o dia 8 de março.

Sisu 2022: documentos para matrícula de candidatos



Termo de Ciência / Requerimento de Inscrição;

Documento que ateste a conclusão do Ensino Médio;

Documento de identificação oficial do candidato com foto;

Comprovante de situação cadastral regular no CPF;

Comprovante de quitação eleitoral;

Comprovante de quitação com o serviço militar (candidatos do sexo masculino);

Uma foto 3×4 recente.



Sisu 2022: cronograma de data

Ficar atento as datas do processo seletivo é essencial. Sendo assim, acompanhe abaixo o cronograma completo do Sisu 2022:

Período de inscrições:15 a 18 de fevereiro

Resultado da chamada regular: 22 de fevereiro

Matrícula da chamada regular: 23 de fevereiro a 8 de março

Prazo para participar da lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março

Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: a partir de 10 de março



Sisu 2022: nota de corte e pesos diferentes

A nota de corte de cada curso é calculada pelo Sisu uma vez ao dia. O cálculo se baseia no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência. Por meio da nota de corte, o candidato consegue acompanhara sua classificação parcial na opção de curso escolhido. A lista de selecionados só é divulgada ao fim do período de inscrição.

Vale ressaltar que algumas instituições participantes do Sisu adotam pesos diferentes para as provas do Enem. Sendo assim, quando o candidato se inscrevepara curso que tenha peso diferente, o sistema faz automaticamente o cálculo, de acordo com as especificações da instituição, e uma nova nota é gerada.



