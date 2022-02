Resultado da chamada regular Sisu 2022: saiba como fazer a matrícula

Com a divulgação do resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2022 nesta terça-feira, 22 de fevereiro (22/02), os convocados devem seguir para a próxima etapa do cronograma: a matrícula. Com um prazo relativamente curto, do dia 23 de fevereiro a 8 de março, os aprovados no processo seletivo precisam ter em mãos a documentação básica exigida pelo Ministério da Educação (MEC).

Após a divulgação do resultado final da chamada regular, os estudantes que não conseguiram ser aprovados em nenhuma das duas opções de cursos inscritos podem manifestar interesse em participar da Lista de Espera do Sisu a partir do dia 22 de fevereiro até o dia 8 de março. As matrículas serão realizadas diretamente pelo site da universidade.



Matrícula Sisu 2022: documentação necessária

Apesar das inscrições para o Sisu ocorrerem em um único portal, a matrícula dos aprovados é responsabilidade da universidade. Sendo assim, é importante entrar em contato com a instituição para conferir o calendário - com horário e data de matrícula - e a documentação necessária. Confira abaixo a lista de documentos exigida pelo MEC:

Lista da documentação básica:

Termo de Ciência / Requerimento de Inscrição;

Documento que ateste a conclusão do Ensino Médio;

Documento de identificação oficial do candidato com foto;

Comprovante de situação cadastral regular no CPF;

Comprovante de quitação eleitoral;

Comprovante de quitação com o serviço militar (candidatos do sexo masculino);

Uma foto 3×4 recente.



Além da documentação básica listada acima, os estudantes que buscam ingressar no ensino superior por meio de cotas, devem apresentar documentações que comprove seu direito a vaga, seja ela de renda, escola pública ou para pessoas pretas, pardas e indígenas. Veja abaixo o que é exigido no momento de matrícula pelas universidades:

Documentos comprobatórios de renda, para candidatos selecionados pela cota de até 1,5 salário mínimo. Esses documentos variam de uma universidade para outra, mas podem ser extratos bancários, holerite ou registro no CadÚnico de toda a família;

Comprovante de escolaridade que ateste que o estudante cursou todo o Ensino Médio em escolas públicas, para cotas do tipo EP;

Autodeclaração para candidatos que utilizaram as cotas para pretos ou pardos (o modelo costuma ser disponibilizado pela instituição);

Declaração para candidatos que utilizaram as cotas para indígenas (podem ser solicitadas informações sobre o povo indígena e sobre as lideranças da aldeia);

Laudos médicos para os candidatos que se valeram das cotas para pessoas com deficiência (PCD).



