Professor perde filhos, esposa e sogros em tragédia de Petrópolis

O professor Alessandro Garcia, doutor em Sociologia no Instituto Federal Fluminense (IFF), em Maricá, Região Metropolitana do Rio, perdeu a esposa, os sogros e dois filhos na tragédia das chuvas em Petrópolis, na terça-feira passada, 15, na região serrana do Rio de Janeiro. Pai do Bento, de cinco anos, e da Sophia, de 1 ano e sete meses, o professor viu a alegria se transformar em tristeza em segundos.

De acordo com Alessandro, no dia da tragédia, os filhos tinham ido juntos a escola, primeiro dia de aula do menino Bento, que era autista. Alessandro conta que, pouco antes da enxurrada de lama invadir a casa, ele ouviu o filho chamá-lo de papai. Ele também perdeu os sogros. As informações são do jornal O Globo.

Depois da tragédia, amigos e conhecidos se juntaram para organizar uma campanha de financiamento on-line para ajudar o sociólogo a recomeçar a vida. Nesta terça-feira, 22, o professor agradeceu a solidariedade de todos que estão colaborando. "Ainda não tenho condições de falar muito, mas não tem preço toda acolhida que tem me envolvido. Não sei o que seria de mim se estivesse sozinho numa hora dessas", disse Alessandro em publicação na web.

O dia da tragédia

Tamanho trauma de perder a família e o imóvel onde moravam, depois do deslizamento de terra que destruiu a casa, Alessandro saiu de casa andando sozinho, afirmando ainda estar com o filho no colo, mesmo o garoto tendo ficado embaixo da lama na região. Foi a casa de um parente, deitou e dormiu. Só no outro dia descobriu o que tinha acontecido. Alessandro quebrou as duas pernas, mas devido a adrenalina, não sentiu dor física no momento.

A prima da esposa de Alessandro, Karina Carla de Souza, 34, que acompanhou os sepultamentos no último sábado, disse que o professor se culpa, como se não tivesse segurado o filho forte o suficiente. "O Bento estava no colo do pai quando tudo aconteceu. E ele (Alessandro) agora se culpa como se não tivesse segurado o filho forte o suficiente. Mas isso não existe, é claro", disse ao jornal O globo.

Durante a cerimônia, os familiares receberam a notícia que o corpo de Bento havia sido encontrado. Em rede social, Garcia publicou desabafando: "Acabei de chegar do enterro da Carol e da Sophia. Dois terços do meu coração ficaram lá... a última parte foi encontrada faz pouco. A dor é enorme. Não fosse a família e os amigos eu nem de pé conseguiria estar".

A missa em lembrança a família será na próxima quarta-feira, 23, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Quitandinha, às 19h. A cerimônia será transmitida pela internet.

