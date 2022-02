Prêmio oferece US$ 50 mil a escolas de todo o mundo

Escolas de todo o mundo podem se inscrever no concurso internacional World’s Best School Prizes (Prêmios Melhores Escolas do Mundo, em português). O prêmio é de US$ 50 mil, o equivalente a cerca de R$ 250 mil. As inscrições devem ser feitas pela internet no site da premiação até o dia 1º de março.

O objetivo da premiação é contar histórias de escolas que estão transformando a vida de seus alunos e fazendo a diferença nas comunidades em que estão instaladas.

Podem concorrer escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, legalmente registradas no Ministério da Educação (MEC).

A premiação está dividida em cinco categorias: colaboração comunitária, ação ambiental, inovação, superação de adversidades e apoiando vidas saudáveis. As três finalistas de cada categoria serão anunciadas em setembro, quando haverá a votação do público e dos jurados. As vencedoras serão anunciadas em outubro.

O prêmio no valor de US$ 50 mil será dado a cinco escolas - as que ficarem em primeiro lugar em cada uma das categorias.

Organizada pela T4 Education, instituição britânica que atua com educação, a premiação tem o apoio da Fundação Lemann.

