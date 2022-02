Mulher morre após ser atingida por pilastra que caiu sobre sua rede de balanço

A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não sobreviveu aos ferimentos

Claydiane Fick, de 36 anos, morreu enquanto se balançava em uma rede na sua casa no último sábado, 19, após a pilastra que sustentava a rede desmoronar e cair em cima da mulher. O caso aconteceu em Guarapari, Espírito Santo.

Claydiane foi atingida na cabeça pela pilastra e chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) com vida. Na ambulância, a vítima teve uma parada cardiorespiratória por 12 minutos, mas foi reanimada.

Claydiane chegou a ser socorrida por um helicóptero da Polícia Militar, que a levou para o Hospital São Lucas na capital, Vitória, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na tarde da última segunda-feira, 21.

A irmã da vítima, Leidiane Fick, relatou que estava na casa de Claydiane no momento da circunstância e que também se deitou em uma das redes armadas no local.

O acidente teria ocorrido após a mulher colocar o cachorro da família na rede e se balançar, no que um pedaço do concreto da parede se soltou e a acertou.

A filha da vítima, de 13 anos, estava na sala quando ouviu os gritos da tia. Conforme informações do portal G1, as duas logo ligaram para outros parentes e contaram com ajuda dos vizinhos para acionarem o Corpo de Bombeiros. Além da filha, Claydiane deixa também o marido.

