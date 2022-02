Médico retira cisto de ovário de 10 kg de idosa no RJ: "Maior que já vi"

Uma mulher de 65 precisou passar por uma cirurgia para a retirada de um cisto de ovário, que pesava aproximadamente 10 quilos. O caso ocorreu em 15 de fevereiro, no Hospital Armando Vidal, em São Fidélis, no Rio de Janeiro.



O cisto impressionou até o ginecologista e obstetra, Marino Oliveira, de 36 anos, responsável pela cirurgia. Ele publicou uma foto do registro nas redes sociais. "Esse foi o maior cisto de ovário que já vi", escreveu na legenda.

O médico contou ao portal G1 que a operação durou cerca de uma hora. "Nunca tinha visto um cisto gigante, a gente não conseguiu medir e nem pesá-lo, mas tinha aproximadamente uns 40 centímetros e pesava uns 10 quilos", disse.

De acordo com o médico, a mulher foi até uma unidade de saúde com dores abdominais que duravam, pelo menos, três semanas. Mas ela não sabia precisar há quanto tempo começou a sentir dor nem quando percebeu o aumento do volume do abdome.

"Ela foi atendida no pronto-socorro, foi feito uma tomografia e foi visto que se tratava de uma massa heterogênea. Um cisto complexo de origem provável ovariana. A paciente foi encaminhada para mim, prontamente a atendi, pedi os exames pré-operatórios em regime de operação para preparar a paciente pra cirurgia", relatou o médico ao G1.

Após a operação realizada na semana passada e exames de checagem, a paciente foi liberada e já está em casa se recuperando da cirurgia.

