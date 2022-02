Lista de espera do Sisu 2022 começa hoje (22/02); o que é e como funciona

Período para manifestar interesse em participar da Lista de Espera do Sisu 2022 será entre os dias 22 de fevereiro e 8 de março. Veja como se inscrever na nova fase do processo seletivo

As inscrições para a Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2022 serão abertas hoje, terça-feira, 22 de fevereiro (22/02) e vai até o dia 8 de março (08/03). A nova fase do processo seletivo é uma segunda chance, destinada aos estudantes que não foram aprovados em nenhuma das duas opções de curso inscritos. Sendo assim, as vagas que não foram preenchidas voltam a ser disputadas pelos não selecionados na chamada regular.

Dessa forma, é importante ficar atento cronograma, pois é necessário acessar a área do candidato, no site do Sisu, e marcar a opção “Participar da lista de espera”. Diferente dos anos anteriores, os candidatos só podem escolher uma das opções de cursos para participar do processo.



Lista de espera do Sisu 2022: quem pode participar?

Podem participar da Lista de Espera todos os estudantes que com a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) 2021, se inscreveram no processo seletivo do Sisu 2022 dentro do prazo regular e não foram selecionados em nenhuma das opções de cursos. Em caso de não aprovação, a mensagem "Você não foi selecionado na chamada regular" será exibida, e logo abaixo dela aparecerá a opção "Participar da Lista de Espera".



Lista de espera do Sisu 2022: como se inscrever

Passo a passo:

Clique no botão "Participar da Lista de Espera"; Em seguida, escolha apenas um entre os dois cursos para a opção de Lista de Espera; Após a inscrição, aguarde a convocação dos estudantes selecionados no processo seletivo.



Lista de espera do Sisu 2022: como é feita a convocação dos candidatos?

Diferentemente da chamada regular, em que o resultado é divulgado no site do Sisu, a convocação da Lista de Espera é realizada pelas próprias instituições e segue calendário diferente para cada uma. Sendo assim, é necessário ficar atento ao o site da universidade selecionada, nele estará disponível a lista de aprovados na Lista de Espera do Sisu 2022.

Lista de Espera do Sisu 2022: documentos para matrícula dos candidatos



A documentação necessária e o prazo para matrículas variam conforme a instituição, dessa forma, o recomendado é acessar o site da universidade desejada para conferir quais documentos são solicitados.

Confira a lista da documentação básica:

Termo de Ciência / Requerimento de Inscrição;

Documento que ateste a conclusão do Ensino Médio;

Documento de identificação oficial do candidato com foto;

Comprovante de situação cadastral regular no CPF;

Comprovante de quitação eleitoral;

Comprovante de quitação com o serviço militar (candidatos do sexo masculino);

Uma foto 3×4 recente.



